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'ten özür mesajı

'in Nijeryalı pivotu , maçında rakip oyuncularla yaşadığı olayların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019 23:43
Michael Eric'ten özür mesajı

Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yaptığı maçta rakip oyunculara yönelik hareketinden dolayı özür diledi.

Eric, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Telekom Spor Kulübünden, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye Basketbol Federasyonundan, karşılaşmadaki sportmenlik dışı hareketimden dolayı özür dilemek istiyorum. Hareketim galip gelme isteği ve yüksek seviye rekabetin bir sonucuydu ama yanlış bir karar verdim. Bu davranışım için tekrar özür dilerim. Hiçbir zaman yapmak istemediğim bir hareketti." ifadelerine yer verdi.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada yaşanan gerginlikte Eric, kendisine faul yapan rakip takım oyuncusu Ender Arslan'a topu atarken, Metin Türen'e ise fiziki müdahalede bulunmuştu.

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Michael Eric'ten özür mesajı
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