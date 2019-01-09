Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da

, 'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig temsilcisi, İspanya'nın Gran Canaria takımından Evans'ı kadrosuna dahil etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 16:47
Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile THY Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN