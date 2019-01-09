Fenerbahçe Beko 12 maç sonra kaybetti

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THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya'da Khimki'ye konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 84-78 mağlup ayrıldı. 12 maç sonra kaybeden Kanarya, sezonun ikinci yenilgisini alırken, Khimki ise yedinci galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-13 önde geçerken, soyunma odasına da 41-38 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte çok fazla top kaybı yapan temsilcimiz, son 10 dakika öncesi 57-54 geriye düştü. Kanarya, Melih'in üçlükleri ile oyunda kalmayı başardı. 38. dakika 66-66 beraberlikle geçilirken, son bölümde büyük çekişme yaşandı. Son 20 saniyeye 72-71 Khimki üstünlüğü ile girildi. Fenerbahçe, bitime 1.4 saniye kala Melli ile faul atışlarından sadece birisini sayıya çevirince, normal süre 72-72 tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe, 12 maç sonra mağlubiyetle tanıştı: 84-78.Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti. Temsilcimiz, 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu. Moerman'ın 23 sayıyla yıldızlaştığı gecede; Dunston 13, Beabois 12, Simon ve Larkin 9'ar, Doğuş Balbay 6, Micic 5, Pleiss da 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.