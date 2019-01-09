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Beko 12 maç sonra kaybetti

Beko, Khimki deplasmanında uzatmada yıkıldı. Normal sürenin bitimine 1.4 saniye kala galibiyet fırsatı ayağımıza kadar gelmişti... Ne var ki Melli, iki faulden birisini atabildi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Fenerbahçe Beko 12 maç sonra kaybetti
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Rusya'da Khimki'ye konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 84-78 mağlup ayrıldı. 12 maç sonra kaybeden Kanarya, sezonun ikinci yenilgisini alırken, Khimki ise yedinci galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe, ilk çeyreği 23-13 önde geçerken, soyunma odasına da 41-38 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte çok fazla top kaybı yapan temsilcimiz, son 10 dakika öncesi 57-54 geriye düştü. Kanarya, Melih'in üçlükleri ile oyunda kalmayı başardı. 38. dakika 66-66 beraberlikle geçilirken, son bölümde büyük çekişme yaşandı. Son 20 saniyeye 72-71 Khimki üstünlüğü ile girildi. Fenerbahçe, bitime 1.4 saniye kala Melli ile faul atışlarından sadece birisini sayıya çevirince, normal süre 72-72 tamamlandı. Uzatma bölümünde hücumda etkisiz kalan Fenerbahçe, 12 maç sonra mağlubiyetle tanıştı: 84-78.

EFES MOERMAN ILE COŞTU
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 17. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i deplasmanda 79-58 mağlup etti. Temsilcimiz, 11. galibiyetine ulaşırken, Zalgiris 10. kez mağlup oldu. Moerman'ın 23 sayıyla yıldızlaştığı gecede; Dunston 13, Beabois 12, Simon ve Larkin 9'ar, Doğuş Balbay 6, Micic 5, Pleiss da 2 sayıyla galibiyete katkı verdi.
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Fenerbahçe Beko 12 maç sonra kaybetti
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