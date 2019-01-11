Fenerbahçe Beko Vesely ile uçtu

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'ı 78-61 yenerek zirvedeki yerini korudu. Durgun başladığı maçta Sloukas ve Vesely'nin oyuna girmesi ile canlanan Fenerbahçe ilk yarıyı 43-29 önde kapattı. Sloukas ilk yarıda 14 sayı ile oynadı. İkinci yarıda Zalgiris farkı 7 sayıya kadar indirse de Vesely'nin hem hücum hem savunmadaki enerjik oyunu ve Melih'in ikinci yarıya sığdırdığı 12 sayı ile Fenerbahçe maçı 78-61 kazandı. Vesely sadece bir şut kaçırarak 13 sayı, 12 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma ile maçın en değerli ismi oldu.