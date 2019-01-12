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Tekfen son saniyede mağlup oldu

Giriş Tarihi: 12.1.2019
Darüşşafaka Tekfen son saniyede mağlup oldu
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'ye 75-74 yenildi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk çeyreği, ev sahibi, 16-14 önde bitirdi. İkinci periyotta daha iyi hücum yapan Daçka, devre arasına 42-36 üstün girdi. Savunmasını sertleştiren Buducnost üçüncü çeyrek sonunda yeniden 58-53 öne geçti. Dördüncü periyotta aradaki skor farkını kapatan ve bitime 13 saniye kala 74-73 öne geçen Darüşşafaka, rakibinin son saniyelerdeki basketine engel olmadı ve 75-74 kaybetti. Buducnost VOLI'de 18 sayı kaydeden Jackson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Daçka'da ise Douglas'ın 14 sayısı takımına yetmedi.
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Darüşşafaka Tekfen son saniyede mağlup oldu
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