Bahçeşehir pusuda

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk sekize girip, Türkiye Kupası'na son bileti almak isteyen Bahçeşehir Koleji, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 103- 96 yenerek şansını sürdürdü. İspanyol yıldızı Quino Colom'un ısınırken belinden sakatlık geçirerek oynayamadığı karşılaşmada Manny Harris 26 sayı, 12 ribauntla dikkat çekti. Bahçeşehir'in gözü şimdi bugün oynanacak Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Darüşşafaka Tekfen maçında. Eğer Darüşşafaka, Büyükçekmece'ye kaybederse Bahçeşehir Türkiye Kupası'nın son takımı olacak. Kazanması halinde ise Darüşşafaka averaj üstünlüğü ile kupada Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.Lider Fenerbahçe ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye karşısında 89-64 galip geldi. Çekişmeli geçen ilk periyodun ardından Melih'in 11 sayısı ile devreyi 44-35 önde bitiren sarı-lacivertliler üçüncü çeyrekten itibaren kenardan gelenlerin de katkısı ile arayı açıp son periyoda 69-46 önde girdi ve maçı 25 sayı farkla, 89-64 kazandı.