Alkışlar Gaziantep Basket’e

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Gazıantep Basketbol Takımı ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje kapsamında kırmızı-siyahlı basketbolcular Yeşilce Köyü'nün Yeşilce İlkokulu'na konuk oldu. Ziyarette sezon başından bu yana iç sahada oynanan karşılaşmalara gelen taraftarların salona gelirken beraberlerinde getirdikleri çeşitli hediyeler öğrencilerle buluşturuldu. Kulüp Genel Menajeri Boray Dai, İl Milli Eğitim Spor Koordinatörü Erkan Çolak, Gaziantep Basketbol Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak, Okul Müdürü Levent Ateş'in yanı sıra takım kaptanı Can Uğur Öğüt, sporcular Arber Berisha, Tonye Jekiri , Murat Göktaş ve altyapı oyuncularımız öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini dağıttı. Genel Menajer Boray Dai, "Dünya Bir Çocuğun Gülüşünde Güzel" sloganıyla yürüttükleri projeyle özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların yaşamına dokunmak ve onların basketbola yakınlaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Boray Dai, "Şehrin basketbol takımı olarak sportif alanın dışında mutlaka sosyal projeler üretmek ve onları hayata geçirmek de önceliklerimiz ve görevlerimiz arasında. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi mümkün olduğu kadar Gaziantep ve çevresindeki her çocuğu basketbolla tanıştırmak" dedi