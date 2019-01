Bahçeşehir’in All-Star gururu

BUGÜN NELER OLDU

oğrusunu söylemek gerekirse daha önce All-Star'da birçok kez bulunduğum için pek sürpriz olmadı. Önceki senelerde 5-6 kez bu organizasyonda bulunma fırsatı elde ettim ve her biri benim için oldukça keyifli ve unutulmaz anılara ev sahipliği yaptı. Ayrıca bu organizasyon vesilesiyle diğer takımlarda oynayan arkadaşlarımı görme ve onlarla vakit geçirme fırsatı da buluyorum, bu da All- Star'ı benim için daha da özel bir hale getiriyor. Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Quino Colom ve Andy Rautins ile birlikte Bahçeşehir ailesini All- Star'da da layıkıyla temsil edebilirim.ll-Star'a seçilmek güzel bir duygu çünkü bu, insanların oyun stilinizi beğendiği ve maçta sarf ettiğiniz eforun farkında olduğu anlamına geliyor. Oyunumu üst seviyede oynamamı kolaylaştıran takım arkadaşlarım ve koçlarıma müteşekkirim. Geçen sene VTB Ligi'nde de All-Star seçilmiştim ve harika bir tecrübeydi. Oyuncular olarak biz çok eğlenmiştik ve izleyiciler de fazlasıyla keyif almıştı. Umarım bu sene de burada aynı heyecanı yaşayabilirim...u sene üç sayı yarışmasında yer alacağım ve Bahçeşehir'i temsil edeceğim için çok heyecanlıyım. Yarışmadaki rakiplerimin her biri çok iyi şutörler, dolayısıyla hem zor hem de keyifli bir gün olacağından eminim. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede All-Star'larda üç sayı yarışmasında yer aldım ancak kazanamadığım tek ülke burası. Umarım bu sene şansım yaver gider ve kazanan ben olurum. Arkadaşlarımla birlikte o gün salona gelecek ve televizyon başından bizleri takip edecek olan seyircilerimizin eğlenceli bir gün geçirmelerini istiyoruz.