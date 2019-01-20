Potanın yıldızları sizi çağırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolun yıldızlarının sahne alacağı Tahincioğlu All-Star 2019, bugün İstanbul'da yapılacak. Geçen sezon olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliğinde yapacağı organizasyon saat 14.00'te başlayacak. Ligde forma giyen oyuncular, halk oylaması sonunda All- Star'a davet edildi. All-Star'da Asya ile Avrupa karmaları gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarıyla da keyifli anlar yaşayacak. Maçıveyönetecek.Şarkıcı Edis de, basketbolseverlere mini bir konser verecek. Ayrıca seyircilerin de dahil olacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bunların içinde en dikkati çeken ise "nin seçilmesi olacak.etkinliğinde 6-15 aylık bebekler eğlenceli bir mücadele verecek. Basketbolseverler Tivibu Spor'dan yayımlanacak maçı şifresiz takip edebilecek.Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda Zach Auguste (G.Saray), Shaq McKissic (Gaziantep Basket), Chris Evans (Karşıyaka) ve Kenny Gabriel (Türk Telekom) boy gösterecek.