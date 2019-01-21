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Bakan Albayrak da ’ı kaçırmadı

Hazine ve Maliye Bakanı çocukları ile birlikte şovu izledi

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Bakan Albayrak da All Star’ı kaçırmadı
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da iki çocuğu ile birlikte Tahincioğlu All Star organizasyonuna geldi. Albayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'nun girişinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılandı. Etkinlikleri Türkoğlu ile birlikte yaklaşık dört saat takip eden izleyen Albayrak, smaç yarışmasının ardından salondan ayrıldı. Basketbolseverler de All Star'a büyük ilgi gösterdi. Salon erken saatlerde dolarken, aileler çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdiler.
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Bakan Albayrak da All Star’ı kaçırmadı
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