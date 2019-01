Quino Colom: Harika bir anı

Tahincioğlu All Star 2019'da üç oyuncu ile temsil edilen Bahçeşehir Koleji'nde bu organizasyonda yer almanın mutluluğu yaşanıyor. Organizasyonu SABAH'a değerlendiren genel menajer Alparslan Aydın, "Basketbol Süper Ligi'ndeki henüz ilk sezonumuzda Tahincioğlu All Star'a üç basketbolcumuzu göndermek bizim için büyük bir onur" dedi ve şöyle devam etti: "Bizim kulüp olarak esas hedefimiz gençlere basketbolu sevdirmek, bu bağlamda All Star'a da büyük önem atfediyoruz çünkü smaç gibi, üçlük gibi basketbolun en güzel ve en etkileyici hareketlerini burada izleyebiliyorsunuz. All Star'da dikkatimi en çok çeken nokta; çok önemli bir kısmını ailelerin oluşturduğu tıklım tıklım tribünlerdi. Bu da organizasyonun amacına ulaştığını gösteriyor. Bir de naçizane önerim; All Star maçından önce gençlerin boy gösterdiği bir maç oynanması... Bu sayede hem elimizdeki yetenekleri Türkiye'ye daha kolay tanıtabilir, hem de henüz basketbola başlamamış çocuklarımıza 'abileri vasıtasıyla' basketbolu sevdirebiliriz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu, Genel Koordinatör Sayın Ömer Onan ve TBF Erkek Ligleri Direktörü Sayın Derya Yannier olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Umarım bu keyifli organizasyon uzun yıllar basketbol camiamızı renklendirmeye devam eder."

COLOM AILESI İLK KEZ BUNU YAŞADI

Avrupa Karması'nda forma giyen İspanyol oyuncu kurucu Quino Colom, ailesi ile birlikte unutamayacakları bir gün geçirdiklerini belirterek, "All Star'dan büyük keyif aldım, bu tip organizasyonlarda yer almak her zaman çok eğlencelidir. Hissedebildiğim kadarıyla izleyiciler de unutamayacakları bir gün geçirdi ki en önemlisi de bu. Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynayıp bu ligin en iyi oyuncularıyla mücadele etmek; harika smaçlara ve kıyasıya bir üçlük yarışmasına şahit olmak gerçekten de güzeldi. Ayrıca kızım Daniella emekleme yarışında boy gösterdi ve bizim için ileride hatırlayıp tebessüm edebileceğimiz harika bir anı oldu. Ailemle birlikte katıldığım ilk basketbol organizasyonu oldu" diye konuştu.

RAUTİNS: GUDURİC HAK ETTİ

Üç sayı yarışmasının finalinde Marko Guduric'e kaybeden Andy Rautins, rakibini överek, "Ona şapka çıkartıyorum" dedi. ABD'li oyuncu, "Öncelikle salondaki atmosfer muhteşemdi. Dolu tribünler önünde düzenlenen bu organizasyonun bir parçası olmak benim için mutluluk verici. All Star; Türkiye Ligi ve Türk basketbolu için oldukça önemli. Bu arenada Bahçeşehir ailesini temsil etme fırsatına eriştiğim için gururluyum. Üçlük yarışması da gayet keyifli ve çetin bir mücadeleye sahne oldu. Çok kaliteli rakiplerim vardı ve rekabet seviyesi üst düzey bir yarışma gerçekleştirdik. Marko (Guduric) finalde iki iyi seri yakaladı ve sonuna kadar hak ederek kazandı. Elbette kazanamadığım için biraz hayal kırıklığına uğradım ama All Star'daki en önemli şey eğlenmek ve ben de eğlenceli bir gün geçirdim. Umarım seneye de bu organizasyonda yer alabilirim" ifadesini kullandı.

EMİR PRELDZİC: PARKEDE EĞLENDİK

Artık bizden biri olan Emir Preldzic ise organizasyonu överek, "Her şeyin iyi organize edildiği güzel bir gündü. Daha önce birçok All Star organizasyonunda yer alan biri olarak, bu senekinin en iyisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki süresi biraz daha kısaltılabilir ama onun dışında her şey gayet keyifliydi. Diğer takımların formasını giyen arkadaşlarımla hasret giderdim ve parkede de fazlasıyla eğlendim. Umarım tribünlerde ve televizyonun başında bizi seyreden insanlar da en az bizim kadar eğlenmiştir. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.