Yazık oldu

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21'inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Panathinaikos'a 88-75 mağlup oldu. Yunan ekibi, Calathes önderliğinde ilk çeyreği 24-16 önde geçti. Savunma düzenini yerleştirememisine karşın,, soyunma odasına gitmeden önce farkı 5'e indirdi: 42-37. İkinci devre 6-0'lık Panathinaikos serisiyle başladı. Çeyreğin ikinci bölümünde Simon, Micic ve Beaubois sayılarıyla ayağa kalkan Efes, son 10 dakika öncesi farkı yine 5'e çekti: 61-56.Önce Pleiss'ın elindeki topa bariz müdahale olmasına karşın, top Pana'ya geçti. Ardından Micic'e yapılan faul verilmedi, isyan eden Ergin Ataman'a teknik faul çalındı. Rüzgarı arkasına alan Yunan ekibi mücadeleyi 88-75 kazandı.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, mağlubiyetin faturasını hakemlere kesti. Ataman, "Son çeyrekte hakemler çok fazla art niyetli düdük çalarak, tempomumuzu düşürdü. Rakipten dışarı çıkan topları rakibe verdiler. İtiraz ettiğmizde ise teknik faul çaldılar. Oyun düzenimizin dışına çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu" değerlendirmesini yaptı.