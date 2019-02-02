Yazık oldu

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 21'inci hafta mücadelesinde konuk olduğu Panathinaikos'a 88-75 mağlup oldu. Yunan ekibi, Calathes önderliğinde ilk çeyreği 24-16 önde geçti. Savunma düzenini yerleştirememisine karşın, Simon ve Beaubois ile etkili olan temsilcimiz
, soyunma odasına gitmeden önce farkı 5'e indirdi: 42-37. İkinci devre 6-0'lık Panathinaikos serisiyle başladı. Çeyreğin ikinci bölümünde Simon, Micic ve Beaubois sayılarıyla ayağa kalkan Efes, son 10 dakika öncesi farkı yine 5'e çekti: 61-56. Son periyotta fark 2'ye inmişken, hakem faktörü devreye girdi...
Önce Pleiss'ın elindeki topa bariz müdahale olmasına karşın, top Pana'ya geçti. Ardından Micic'e yapılan faul verilmedi, isyan eden Ergin Ataman'a teknik faul çalındı. Rüzgarı arkasına alan Yunan ekibi mücadeleyi 88-75 kazandı. 'HAKEM KARARLARI BELİRLEDİ'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, mağlubiyetin faturasını hakemlere kesti. Ataman, "Son çeyrekte hakemler çok fazla art niyetli düdük çalarak, tempomumuzu düşürdü. Rakipten dışarı çıkan topları rakibe verdiler. İtiraz ettiğmizde ise teknik faul çaldılar. Oyun düzenimizin dışına çıkınca mağlubiyet kaçınılmaz oldu" değerlendirmesini yaptı.