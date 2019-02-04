Ergin Ataman oyun kurucu hatalarına vurgu yaptı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, uzatma bölümünde iyi oynayarak kazandıklarını ifade etti.

Ataman, güzel bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Biz kaçtık onlar kovaladı. Darüşşafaka artık bu karakteri oluşturdu. THY Avrupa Ligi'nde de maçları bu şekilde bırakmıyorlar. Maçın sonunda onlara yakalandık. Son topta kaybedebilirdik de. Uzatma bölümünde akıllı oynadık. Önemli bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

Oyun kurucularının çok hata yaptığını anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz kendi sahasında sert ve etkili oynuyor. Biz de bu tip savunmalara karşı kontrolü kaybetmeden daha iyi organize olmalıyız. Normal düzen içinde çok iyi oynuyoruz ancak sertlik başlayınca çok hata yapıyoruz. THY Avrupa Ligi öncesi bunları düzelteceğiz." şeklinde görüş belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde 7 Şubat Perşembe günü Gran Canaria ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Ergin Ataman, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa Ligi'nde 9 maç kaldı. Önceliğimiz dörtlü final değil, play-off'a kalmak. Bunun için mutlaka 3 maç kazanmalıyız. Avrupa Ligi'nde her maç final havasında. Her maçta enteresan sonuçlar çıkıyor. İlk hedefimiz Gran Canaria maçı. Zor bir maç bizi bekliyor. Maçı kazanmalıyız. Şu an iyi durumdayız. Taraftarlarımızın itici gücüyle kazanmak istiyoruz. Gittiğimiz her maçta ciddi bir taraftarlarla karşılaşıyoruz. Geçen hafta deplasmandaki Panathinaikos maçında rakip taraftarlar karşılaşmaya çok ciddi etki etti. Bize destek vermeye devam etsinler."