Selçuk Ernak: Maçı kazanacak hale getiremiyoruz

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, farkı kapatmak için iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Kalitesi yüksek olmayan ancak mücadele seviyesi iyi olan bir maç oynandı. İlk yarı çok kötü savunma yaptık. Rakibimiz farkı açtı. Öne geçme fırsatımız da oldu. Normal sürenin sonunda maçı kazandıracak topu iki kere kullandık ancak istediğimiz gibi atamadık." diye konuştu.

Savunmada kötü olduklarında hücumun bundan etkilendiğini aktaran Ernak, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid maçında da aynısı olmuştu. Farklı bir planla son topa gidip bunu doğru kullanmaya çalışıyoruz. Ancak bunu değerlendiremiyoruz. Anadolu Efes çok kaliteli oyunculardan kurulu. Uzatma dakikalarındaki savunmamızdan memnun değilim. Maçı kazanacak hale getiremiyoruz. Uzatmada kaybettiğimiz için üzgünüz."