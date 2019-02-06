Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Toronto deplasmanında kayıp

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ilde devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Boston Celtics'a 103-96'lık skorla mağlup oldu. Cedi'nin sakatlığından dolayı forma giymediği müsabakada Cleveland'da Collin Sexton 27 sayı, 4 ribaund ve Alec Burks 21 sayı, 4 ribaund ile oynadı. Boston'da ise Jayson Tatum 25 sayı, 7 ribaund ve Gordon Hayward 18 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi.



FURKAN'DAN TORONTO POTASINA 11 SAYI

Toronto Raptors, Wells Fargo Center'da oynadığı Philadelphia 76ers'ı 119-107'lik skorla mağlup etti. Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 1 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. Philadelphia'da ayrıca Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Toronto'da ise Kahwi Leonard 24 sayı, 7 ribaund ve Kyle Lowry 20 sayı, 6 asist ile takımına katkı verdi.



LAKERS DEPLASMANDA KAYIP

Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse mücadele ettiği Los Angeles Lakers'ı 136-94'lık skorla farklı yendi. Galip takım Pacers'ta Bojan Bogdanovic 24 sayı, 5 asist ve Myles Turner 22 sayı, 1 ribaund kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James 18 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve JaVale McGee 16 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de gecenin topla sonuçları ise şöyle:



Charlotte Hornets: 115 - Los Angeles Clippers: 117

Cleveland Cavaliers: 96 - Boston Celtics: 103

Indiana Pacers: 136 - Los Angeles Lakers: 94

New York Knicks: 92 - Detroit Pistons: 105

Memphis Grizzlies: 108 - Minnesota Timberwolves: 106

Oklahoma City Thunder: 132 - Orlando Magic: 122

Philadelphia 76ers: 107 - Toronto Raptors: 119

Portland Trail Blazers: 108 - Miami Heat: 118