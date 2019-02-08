CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki 22. maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Miguel Angel Perez, Sreten Radovic, Mehdi Difallah hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Temsilcimiz, Panathinaikos karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde play-off'u garantileyecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bayern Münih'e iki kez uzatmaya giden maçta 90-86 mağlup olan sarı lacivertliler bugün play-off hakkını garantilemesi halinde THY Avrupa Ligi'nde bunu en erken başaran takım olacak. Fenerbahçe Beko bu sezon evinde oynadığı 12 maçı da kazanırken Panathinaikos turnuvada oynadığı son 8 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko başantrenörü Zeljko Obradovic; Panathinaikos'un, yeni başantrenörü Rick Pitino yönetiminde farklı bir oyun oynadığını belirtirken ilk olarak rakibin savunması ve hücumda yapmaya çalışacakları şeylere hazır olmaları gerektiğini belirtti. "Son EuroLeague maçında Anadolu Efes'e karşı çok iyi oynadılar. Yoğunluğu yüksek bir maç oynadılar, bu nedenle biz de kendimizi bu tarz bir maça hazırlamalıyız."

Sarı lacivertlilerin 2.09'luk pivotu Ahmet Düverioğlu ise geçtiğimiz hafta Münih'te istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Panathinaikos'un güçlü bir takım olduğunu belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Onlara karşı oynamak her zaman zor olmuştur ancak bizim avantajımız taraftarlarımızın önünde oynuyor olmamız." ifadelerini kullandı.

"İlk sıradaki konumumuzu korumak ve yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Panathinaikos'un her pozisyonda harika oyuncuları var. Özellikle Calathes harika bir sezon geçiriyor. Bu maçı muhteşem taraftarlarımızın yardımıyla kazanmak istiyoruz."

Fenerbahçe Beko'da, geçtiğimiz haftalarda sağ menisküsünden ameliyat olan Çek pivot Jan Vesely, Panathinaikos karşısında forma giyemiyor. Bu sezon çıktığı 19 maçta 14.4 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımın en büyük kozu olan ve THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun MVP adaylarından biri haline gelen Vesely'nin yokluğunda takımın en büyük hücum güçleri olarak Kostas Sloukas ve Luigi Datome ön plana çıkıyor. Yunan oyun kurucu bu sezon 11.6 sayı, 4.8 asist ortalamalarıyla oynarken İtalyan forvet ise %55 ikilik ve %42 üç sayı isabet oranıyla 8.6 sayı ortalamasıyla oynuyor. Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Nikola Kalinici se %57 ikilik isabet oranıyla 9.2 sayı ortalamasıyla oynuyor.

Panathinaikos cephesinde 11.7 sayı, 8.3 asist ve 3.8 ribaund ortalamalarıyla oynayan Yunan oyun kurucu Nick Calathes takımının en büyük hücum gücü.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 81-69 kazanmıştı.

Temsilcimiz bu sezon oynadığı 21 maçta aldığı 18 galibiyetle sıralamanın zirvesinde bulunurken 21 maçta 9 galibiyet alan Panathinaikos 11. sırada bulunuyor.