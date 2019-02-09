Fenerbahçe farka koştu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 19'uncu galibiyetini Panathinaikos'u 19 sayı farkla, 85-66 yenerek aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarıda konuk ekip skora ortak olmaya çalışsa da 25-24'ten sonra 20-4'lük seri yakalayan sarı-lacivertliler, devreyi 48-29 önde tamamladı.Nicola Melli 4/5 üç sayı isabeti ile 14 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 top çalma ile maçın yıldızı oldu. Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde 3. sıradaki CSKA Moskova evinde 2'nci Real Madrid'i 82-78 mağlup etmeyi başardı.