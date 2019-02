Anthony Davis protesto ile döndü!

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de takas döneminde çok istemesine rağmen Los Angeles Lakers'a gitmesine izin verilmeyen Anthony Davis, yaklaşık 1 ay sonra New Orleans Pelicans formasını giydiği maçta taraftarların protestosuna uğradı. Minnesota ile oynanan maç öncesi Davis'in ismi anons edildiğinde tribünlerden yoğun bir protesto geldi. Maç sırasında da topu eline her aldığında protesto edilen Davis son çeyrekte oynamadığı geceyitamamlarken, maçı da New Orleans ekibi 122-117 kazandı.