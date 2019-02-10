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ile döndü!

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Anthony Davis protesto ile döndü!
NBA'de takas döneminde çok istemesine rağmen Los Angeles Lakers'a gitmesine izin verilmeyen Anthony Davis, yaklaşık 1 ay sonra New Orleans Pelicans formasını giydiği maçta taraftarların protestosuna uğradı. Minnesota ile oynanan maç öncesi Davis'in ismi anons edildiğinde tribünlerden yoğun bir protesto geldi. Maç sırasında da topu eline her aldığında protesto edilen Davis son çeyrekte oynamadığı geceyi 32 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 3 blokla tamamlarken, maçı da New Orleans ekibi 122-117 kazandı.
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Anthony Davis protesto ile döndü!
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