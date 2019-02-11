Fenerbahçe üçlük yağdırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 107- 70 yenerken, tam 16 üçlük isabeti buldu. İlk periyot 13 denemede 6 isabet bulan konuk ekip, Fenerbahçe'ye 22-21 üstünlük sağladı.
İkinci periyotla birlikte tempoyu artıran Kanarya, Green, Melli ve Melih'in üçlükleri ile 34-27'yi buldu ve devreyi de 50-36 önde geçti.
Fenerbahçe bu yarıda sadece 1 top kaybı ile oynarken Büyükçekmece ise 12 top kaybı yaptı. Kanarya ikinci yarıda da temposunu düşürmedi ve maçtan 37 sayı farkla 107-70 galip ayrıldı. Ali Muhammed 4/5, Melih Mahmutoğlu 3/5, Nicola Melli 2/4, Barış Hersek 2/2 üçlük isabeti ile öne çıkarken Fenerbahçe takım halinde 16/31 ile yüzde 51 üçlük isabeti yakaladı.
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Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu dün kendi sahasından attığı üç sayılık basketle 'Yok artık Melih' dedirtti. 4. periyodun başında Sinan Güler'e faul çalınan pozisyonda topu alan Melih'in yaklaşık 17-18 metreden potaya gönderdiği şut sayı olunca bütün salon ayağa kalktı.