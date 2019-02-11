Fenerbahçe üçlük yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 107- 70 yenerken, tam 16 üçlük isabeti buldu.İkinci periyotla birlikte tempoyu artıran Kanarya,Fenerbahçe bu yarıda sadece 1 top kaybı ile oynarken Büyükçekmece ise 12 top kaybı yaptı.Tofaş ise Afyon Belediye'yi 95-74 mağlup etti.Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu dün kendi sahasından attığı üç sayılık basketle 'Yok artık Melih' dedirtti. 4. periyodun başında Sinan Güler'e faul çalınan pozisyonda topu alan Melih'in yaklaşık 17-18 metreden potaya gönderdiği şut sayı olunca bütün salon ayağa kalktı.