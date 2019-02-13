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Nicolo Melli coştu, turladı

, Türkiye Kupası çeyrek final maçında 'ni 78-70 mağlup ederek yarı finalde Türk Telekom'un rakibi oldu. Sarı lacivertlilerde 20 sayı, 7 ribaundla oynayan İtalyan yıldız Nicolo Melli galibiyetin mimarı oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019 23:17 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 23:18
Nicolo Melli coştu, Fenerbahçe Beko turladı

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk gün ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 78-70 yenerek, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Bahçeşehir Koleji, White, Fenerbahçe Beko ise Green'in basketleriyle başladı. Özellikle Melli'nin etkili oyunuyla rakibine üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikaya 12-7 önde girdi. Art arda hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Ahmet Düverioğlu ile skor bulan Fenerbahçe Beko, 7. dakikayı 16-9 üstün geçti. Sarı-lacivertliler Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla ilk çeyreği 25-12 önde bitirdi.

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda da etkili başladı. Yaptığı sert savunmayla rakibini hataya zorlayan sarı-lacivertliler, Lauvergne'nin de skora katkısıyla 12. dakikada farkı 17 sayıya (31-14) çıkardı. Rautins, Harris ve Colom ile rakip savunmayı aşan Bahçeşehir Koleji, 15. dakikada skoru 37-24'e getirdi. Rautins-White ikilisiyle sayılar bulan rakibine Melli ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve soyunma odasına 48-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Bahçeşehir Koleji, hücum organizasyonlarında zorlanırken, Fenerbahçe Beko, özellikle Datome ile sonuca gitti ve 23. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 55-35. Her iki takımın da top kayıpları yaptığı ve skor bulmakta zorlandığı bu bölümde Ali Muhammed ile sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 28. dakikaya 64-38 önde girdi. Periyot, 66-41 Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle sonuçlandı.

Final periyodunun ilk dakikalarında etkili bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, Rautins, Can Altıntığ ve Slaughter'in basketleriyle 17-5'lik seri bularak farkı 13 sayıya (71-58) indirdi. Melih Mahmutoğlu-Ali Muhammed ikilisinin sayılarıyla kontrolü yeniden eline geçiren sarı-lacivertliler, son 3 dakikaya 78-61 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde özellikle Can Altıntığ'ın basketleriyle 9-0'lık seri bulsa da Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-70 galip ayrıldı.

SALON: Ankara
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin
FENERBAHÇE BEKO: Green 4, Melli 20, Sloukas 4, Ahmet Düverioğlu 7, Datome 15, Lauvergne 11, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 2, Sinan Güler, Barış Hersek 2, Egehan Arna 3
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 20, White 13, Colom 5, Harris 6, Slaughter 7, Emir Preldzic, Hakan Yapar 7, Can Altıntığ 11, Alper Özcan, Yiğitcan Turna 1
1. PERİYOT: 25-12
DEVRE: 48-33
3.PERİYOT: 66-41

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Nicolo Melli coştu, Fenerbahçe Beko turladı
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