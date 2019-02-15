Anadolu Efes yarı finalde

BUGÜN NELER OLDU

TBF Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. İlk yarısı başa baş giden mücadelede ikinci yarı ile birlikte rakibinin faul problemini iyi değerlendiren Efes boyalı alanda üstünlüğü skor avantajına çevirdi.oyun kurgusunu etkiledi. İkinci yarıda Micic ve Moerman'la birlikte maça ağırlığını koyan lacivertbeyazlılar mücadeleyi 73-59 kazandı.