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yarı finalde

Kupanın son şampiyonu, 'a şans tanımadı. Lacivert-beyazlılar ilk yarının son bölümünde ele geçirdiği üstünlüğü bırakmazken, rakibinin faul problemini de avantaja çevirdi kupada kupada yarı finale yükseldi

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Anadolu Efes yarı finalde
TBF Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Anadolu Efes, Gaziantep Basketbol'u 73-59 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı. İlk yarısı başa baş giden mücadelede ikinci yarı ile birlikte rakibinin faul problemini iyi değerlendiren Efes boyalı alanda üstünlüğü skor avantajına çevirdi. Gaziantep'te ise yeni transfer Jelovac'ın beklenen katkıyı verememesi ve Jekiri'nin de 4 faule erken ulaşması oyun kurgusunu etkiledi. İkinci yarıda Micic ve Moerman'la birlikte maça ağırlığını koyan lacivertbeyazlılar mücadeleyi 73-59 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Efes'ten Adrien Moerman oldu.
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Anadolu Efes yarı finalde
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