Cedili Dünya Karması ABD Karması’na mağlup

BUGÜN NELER OLDU

NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'namağlup oldu. Los Angeles Lakerslı Kuzma, Boston Celticsli Jayson Tatum'ın performansları Amerika Karması'nda fark yarattı.Philadelphialı Ben Simmons, Dünya Karması'na 28 sayıyla liderlik ederkenCedi Osman ise 2 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, 2 top çalma yaptı.Maça bir tarafından Türk bayrağı diğer tarafından Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman,diye konuştu.