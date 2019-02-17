Cedili Dünya Karması ABD Karması’na mağlup

NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144
mağlup oldu. Los Angeles Lakerslı Kuzma, Boston Celticsli Jayson Tatum'ın performansları Amerika Karması'nda fark yarattı. Tatum, Amerika adına 30 sayı atarken maçta toplam 37 üçlük isabeti, 55 smaç ve toplamda 12 serbest atış denemesi oldu.
Philadelphialı Ben Simmons, Dünya Karması'na 28 sayıyla liderlik ederken Markkanen 21, Luka Doncic de 13 sayı ve 9 asist yaptı.
Cedi Osman ise 2 sayı, 6 asist, 3 ribaunt, 2 top çalma yaptı. Geçen yılın MVP'si Bogdan Bogdanovic ise 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
Maça bir tarafından Türk bayrağı diğer tarafından Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya'da doğdum. Bugün Türkiye'yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor"
diye konuştu.