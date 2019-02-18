Kupa Kanarya’nın

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, 34. Erkekler Türkiye Kupası final müsabakasında Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek,Ankara Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesinde Kanarya'yı sürükleyen isimler Luigi Datome ve Konstantinos Sloukas oldu.Adrien Moerman'ın 18 sayı, 8 ribaunt ve 2 asisti, Vasilije Micic'in 16 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistlik performansları, Anadolu Efes'e yetmedi.