All-Star’da zafer Lebrongiller’in

BUGÜN NELER OLDU

LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlık yaptığı takımların karşı karşıya geldiği NBA All-Star maçında kazanan taraf 178-164'lük skorla LeBron ve ekibi oldu. LeBron'un takımında yer alan Kevin Durant, 31 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle MVP oldu. Klay Thompson 20, Kawhi Leonard ve LeBron James de 19'ar sayı üretti. Antetokounmpo'nun takımında ise en skorer oyuncu Kaptan oldu. Yunan yıldız, 38 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi. Khris Middleton ve Paul George, 20'şer sayı ile mücadele ederken Stephen Curry ve Russell Westbrook'tan da 17'şer sayı geldi.