FIBA Dünya Kupası eşleşmelerini Kobe Bryant belirleyecek

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, A Milli Basketbol Takımı'nın katılmayı garantilediği Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde 16 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyleyecek.

Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyonda, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de yer alacak.

İlk defa 32 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Angola, Nijerya, Tunus, Arjantin, Kanada, ABD, Venezuela, Avustralya, Kore, Yeni Zelanda, Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Litvanya, İspanya ve turnuvaya ev sahipliği yapacak Çin katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak diğer 14 ülke, 21-26 Şubat tarihleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak.