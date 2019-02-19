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’ın acı günü

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Ömer Onan’ın acı günü
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın babası Utku Onan vefat etti. TBF'den yapılan açıklamada, "Merhumun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Ömer Onan’ın acı günü
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