Fenerbahçe Daçka’yı parkeden süpürdü

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i farklı geçti: 97-75. Kanarya, Guduric, Ali Muhammed ve Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 26-12 önde geçerken, soyunma odasına 46-35 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Kalinic- Guduric ikilisinin önderliğinde tempoyu yükselten Fenerbahçe, her geçen dakika farkı açtı ve son periyoda 73-48'lik üstünlükle girerek, rahat kazandı:
97-75. Fenerbahçe Beko, 20. galibiyetini, Daçka ise 20. mağlubiyetini aldı.
ATİBA, OĞLU NOAH İLE TRİBÜNDE
Beşiktaş Futbol Takımı'nın Kanadalı dinamosu Atiba, pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi ezeli rakiplerinin Darüşşafaka Tekfen ile oynadığı basketbol karşılaşmasını oğlu Noah ile birlikte izledi.