Fenerbahçe Daçka’yı parkeden süpürdü

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i farklı geçti: 97-75. Kanarya, Guduric, Ali Muhammed ve Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 26-12 önde geçerken, soyunma odasına 46-35 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Kalinic- Guduric ikilisinin önderliğinde tempoyu yükselten97-75.Beşiktaş Futbol Takımı'nın Kanadalı dinamosu Atiba, pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesi ezeli rakiplerinin Darüşşafaka Tekfen ile oynadığı basketbol karşılaşmasını oğlu Noah ile birlikte izledi.