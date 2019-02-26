Devamı Çin’de

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Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. turundaki son maçında İspanya'ya deplasmanda 74-58 yenildi. I Grubu'nda Dünya Kupası'nı garantileyen iki takımın maçında ev sahibi İspanya daha etkiliydi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-16 önde tamamlayan İspanya, devre arasına da 47-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta farkı açan İspanya, son çeyreğine 59-42'lik skorla üstün girdiği mücadelede Türkiye'yi 74-58 mağlup etti. İspanya'da Dario Brizuela, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'de Semih Erden'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Türkiye, 8 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı grupta ikinci olarak Dünya Kupası'nın yolunu tuttu. İspanya ise 10 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu lider bitirdi.12 Dev Adam'ın mücadele edeceği FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde 16 Mart'ta yapılacak. Organizasyonun global elçisi, NBA'in eski yıldızı Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştireceği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı Jason Derulo popüler şarkılarını söyleyecek. Kura çekiminin yanı sıra statü de aynı gün açıklanacak.