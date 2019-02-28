Fenerbahçe Beko Anadolu Efes ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı yayın kanalı!

THY Euroleague 24. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.Türk derbisi niteliği taşıyan dev maç, basketbolseverler taraından yoğun ilgi görüyor. Öyle ki, karşılaşmayı takip etmek isteyen bireyler 'Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Türk derbisi hagi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı kanalı, saati ve diğer detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

THY Avrupa Ligi 24. hafta kapsamında, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO LİGİN ZİRVESİNDE

Bu sezona çok iyi bir giriş yapan ve bunu devam ettirmesini bilen Fenerbahçe Beko, 23 maçta 20 galibiyet alırken sadece 3 maçta yenilgi yüzü gördü ve ligin zirvesinde yer alıyor. Öyle ki, ligin bitimine 8 hafta kala Fenerbahçe Beko play-off'lara kalmayı garantiledi.

ANADOLU EFES FORM DURUMU

23 karşılaşmada 15 galibiyet alan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı ve 4. sırada bulunuyor.

ATAMAN'IN ATAŞEHİR'DE GALİBİYETİ YOK

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet alamadı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir'de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip kazandı.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜN GALİBİ ATAMAN

Obradovic-Ataman rekabetinde, son 5 maçın 3'ünü Ataman'ın çalıştırdığı takım kazandı.

Türkiye Kupası'nda 14 Şubat 2018'de oynanan ve lacivert-beyazlı ekibin 83-80 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından yapılan 2 maçı da Ataman'ın öğrencileri üstün tamamladı.

Sonrasındaki 2 müsabakadan ise Obradovic'in takımı galip ayrıldı.