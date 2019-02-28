Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı

THY Euroleague 24. Haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz senelerdeki başarılı gidişatının üstüne biraz daha koyarak adeta bu sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe 23 hafta sonunda 20 galibiyet 3 yenilgi alarak ilk sırada yer almayı başardı. Öteki tarafta ise bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'in 15 galibiyet ve 8 yenilgisi bulunuyor. Kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konular arasında Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda? sorusu araştırılıyor. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes canlı…

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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