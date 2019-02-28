Kanarya farklı turladı

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa şehrinin ev sahipliği yaptığı Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri, ezeli rekabete sahne oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek, yarı final biletini aldı. Kanarya, oyuna Tuğçe ve Plum'un sayılarıyla harika bir giriş yaptı veGalatasaray, ikinci periyotta İrem ve Jefferson ile etkili olmaya çalışsa da F.Bahçe, Tuğçe ve Plum ikilisiyle farkın erimesine izin vermedi. Soyunma odasına 41-26 önde giden sarılacivertliler,ve Zandalasini'nin sayılarıyla hücum ritmini koruyarak, rahat bir galibiyet aldı.Fenerbahçe'nin final yolundaki rakibi Hatay BŞB'yi 79-76'lık skorla geçen Mersin BŞB oldu.Fenerbahçe'nin oyun kurucusuBirsel, 6 asist ileparkenin en çokasist yapan ismiolurken, Işıl ise 1asistte kaldı.Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri'nde günün ilk maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükseldi. İkinci müsabakada ise Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup etti ve yarı finalde BOTAŞ'ın rakibi olmayı başardı.