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Kanarya farklı turladı

, ’nın çeyrek finalinde ezeli rakibi ’ı 15 sayı farkla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Kanarya farklı turladı
Şanlıurfa şehrinin ev sahipliği yaptığı Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri, ezeli rekabete sahne oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek, yarı final biletini aldı. Kanarya, oyuna Tuğçe ve Plum'un sayılarıyla harika bir giriş yaptı ve ilk çeyreği 20-8 üstün tamamladı. Galatasaray, ikinci periyotta İrem ve Jefferson ile etkili olmaya çalışsa da F.Bahçe, Tuğçe ve Plum ikilisiyle farkın erimesine izin vermedi. Soyunma odasına 41-26 önde giden sarılacivertliler, Ayşe, Tuğçe, Plum ve Zandalasini'nin sayılarıyla hücum ritmini koruyarak, rahat bir galibiyet aldı.

RAKİP MERSİN
Fenerbahçe'nin final yolundaki rakibi Hatay BŞB'yi 79-76'lık skorla geçen Mersin BŞB oldu.

BİRSEL HARİKA YÖNETTİ
Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Birsel, 6 asist ile parkenin en çok asist yapan ismi olurken, Işıl ise 1 asistte kaldı.

ÇUKUROVA KARTAL'I ELEDİ
Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri'nde günün ilk maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükseldi. İkinci müsabakada ise Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup etti ve yarı finalde BOTAŞ'ın rakibi olmayı başardı.

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Kanarya farklı turladı
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