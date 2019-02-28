Kanarya farklı turladı

Şanlıurfa şehrinin ev sahipliği yaptığı Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri, ezeli rekabete sahne oldu. Fenerbahçe, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek, yarı final biletini aldı. Kanarya, oyuna Tuğçe ve Plum'un sayılarıyla harika bir giriş yaptı ve ilk çeyreği 20-8 üstün tamamladı.
Galatasaray, ikinci periyotta İrem ve Jefferson ile etkili olmaya çalışsa da F.Bahçe, Tuğçe ve Plum ikilisiyle farkın erimesine izin vermedi. Soyunma odasına 41-26 önde giden sarılacivertliler, Ayşe, Tuğçe, Plum
ve Zandalasini'nin sayılarıyla hücum ritmini koruyarak, rahat bir galibiyet aldı.
RAKİP MERSİN
Fenerbahçe'nin final yolundaki rakibi Hatay BŞB'yi 79-76'lık skorla geçen Mersin BŞB oldu.
BİRSEL HARİKA YÖNETTİ
Fenerbahçe'nin oyun kurucusu
Birsel, 6 asist ile
parkenin en çok
asist yapan ismi
olurken, Işıl ise 1
asistte kaldı.
ÇUKUROVA KARTAL'I ELEDİ
Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finalleri'nde günün ilk maçında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 78-58 yenerek, yarı finale yükseldi. İkinci müsabakada ise Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup etti ve yarı finalde BOTAŞ'ın rakibi olmayı başardı.