Hayalleri için sıraya girdiler

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni soluğu Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 24 ilde başlattığı altyapı hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene bin öğrenciyi altyapısına kazandırmayı hedefleyen Kırmızı Ejderhalar'ın duraklarından biri Gaziantep'ti. Genel Menajer Alpaslan Aydın'ın da izlediği seçmelere Gaziantepli basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.Alpaslan Aydın Gaziantep'te gördükleri manzaradan çok etkilendiğini söyledi. Aydın, "A Takım maçlarından fırsat buldukça illerdeki seçmelerimize gidiyor, genç adayları izliyorum. Gaziantep'te hayali basketbolcu olmak olan yüzlerce genç sporcumuz ile buluştuk.Bu amacımıza ulaştığımızı gözlerimle gördüm." şeklinde konuştu.Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Ve bir gün inanıyorum ki Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün altyapısında yetişmiş oyuncularımız ülkemizi dünyada temsil edecek. İnanın ki bu noktalara ulaşacak yetenekler Türkiye'de var. Yeter ki biz o yeteneklerin kaybolmaması için çalışalım.Genel Menajer Alpaslan Aydın, yılda iki kez düzenleyecekleri kamplar için çalışmaların tamamlandığını da söyledi. Aydır, "Bu yaz ilk olarak Yaz Kampı ile başlıyoruz. İlk olarak Haziran ayında Antalya'da 150 çocuğumuzu kampa alacağız ve orada da sporcu taramalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra da gelecek yıl ara dönemde Kış Kampı düzenleyeceğiz. Amacımız genç sporcularımızın yaz ve kış aylarında verimli bir basketbol dönemi geçirmeleridir" ifadesini kullandı.