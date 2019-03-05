Hayalleri için sıraya girdiler

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni soluğu Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü 24 ilde başlattığı altyapı hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Bu sene bin öğrenciyi altyapısına kazandırmayı hedefleyen Kırmızı Ejderhalar'ın duraklarından biri Gaziantep'ti. Genel Menajer Alpaslan Aydın'ın da izlediği seçmelere Gaziantepli basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 8-14 yaş arası 500'ü aşkın sporcu seçmede altyapı koçları tarafından tek tek gözlemlendi.
"BU HEYECAN BİZİ SEVİNDİRİYOR"
Alpaslan Aydın Gaziantep'te gördükleri manzaradan çok etkilendiğini söyledi. Aydın, "A Takım maçlarından fırsat buldukça illerdeki seçmelerimize gidiyor, genç adayları izliyorum. Gaziantep'te hayali basketbolcu olmak olan yüzlerce genç sporcumuz ile buluştuk. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nı kurarken amacımız çocuklara, gençlere basketbolu sevdirmekti.
Bu amacımıza ulaştığımızı gözlerimle gördüm. Salondaki bu yoğun ilgi, bu heyecan hedefimize vardığımızı kanıtlıyor
" şeklinde konuştu.
"YETENEKLİ GENÇLERİMİZ VAR"
Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Evet, belki hepsi profesyonel basketbolcu olmayacak. Ama bu takım oyununu oynarken çok şey kazanacak, çok şey öğrenecek.
Ve bir gün inanıyorum ki Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün altyapısında yetişmiş oyuncularımız ülkemizi dünyada temsil edecek. İnanın ki bu noktalara ulaşacak yetenekler Türkiye'de var. Yeter ki biz o yeteneklerin kaybolmaması için çalışalım. Bu seçmeleri tamamladıktan sonra alt liglerde mücadele edecek takımlar kuracağız. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü gençlerle ikinci, üçüncü liglerde temsil edilecek."
ÖNCE YAZ, SONRA KIŞ KAMPI GELİYOR
Genel Menajer Alpaslan Aydın, yılda iki kez düzenleyecekleri kamplar için çalışmaların tamamlandığını da söyledi. Aydır, "Bu yaz ilk olarak Yaz Kampı ile başlıyoruz. İlk olarak Haziran ayında Antalya'da 150 çocuğumuzu kampa alacağız ve orada da sporcu taramalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra da gelecek yıl ara dönemde Kış Kampı düzenleyeceğiz. Amacımız genç sporcularımızın yaz ve kış aylarında verimli bir basketbol dönemi geçirmeleridir" ifadesini kullandı.