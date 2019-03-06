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saat kaçta hangi kanalda?

Beko, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda 'le karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 12:14
Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın (7 Mart Perşembe) İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Real Madrid - Fenerbahçe maçı beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 21 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 18'ini kazanan, 6'sını yitiren Real Madrid ise 3. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile yaptığı 23 maçta 9 galibiyet, 14 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 65-63 kazanmıştı.

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Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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