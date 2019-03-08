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1000 sayıya ulaştı

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Cedi Osman 1000 sayıya ulaştı
NBA'deki milli basketbolcumuz Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'ın Brooklyn Nets'e 113-107 yenildiği maçta 1000 sayı barajını aştı. İlk 5'te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman 5 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Bu performansıyla kariyerinde bin sayı barajını geçen 23 yaşındaki oyuncuyu Cleveland Cavaliers, resmi Instagram'dan da kutladı. L.A.Lakers'ın sahasında Denver Nuggets'a 115-99 kaybettiği karşılaşmada ise 31 sayı atan LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayı kaydeden efsane oyuncu Michael Jordan'ı geçerek 4. sıraya yerleşti. LeBron James'in toplamda 32 bin 311 sayısı bulunuyor.
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Cedi Osman 1000 sayıya ulaştı
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