Anadolu Efes’ten çifte vurgun

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde play-off'u garantileyen 4. takım Anadolu Efes oldu. Temsilcimiz, Barcelona Lassa'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 22 sayı farkla, 92-70 yenerek hem ikili averajı lehine çevirdi, hem de sezonu 4. bitirip saha avantajını almak için büyük bir adım attı. Karşılaşmanın kahramanı ise hücumdaki muhteşem performansı ile Shane Larkin idi.Moerman da 22 sayı ve 11 ribauntla ile Larkin'e eşlik etti.Kanarya, Avrupa serüvenini bitirdiFENERBAHÇE Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etti. Çekya temsilcisi USK Prag'a çeyrek final serisinin ilk maçında 76-54 mağlup olan Dişi Kanarya, dün İstanbul'da oynanan ikinci karşılaşmayı ise 77-65 kaybetti ve elendi. Plum'un 17, Verameyenka'nın 15 sayısı galibiyete yetmedi.