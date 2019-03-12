Konyaspor’dan TBF’ye zıyaret

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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Konyaspor'dan bir heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Federasyonun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen ziyarette Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, Konyaspor Başkan Yardımcısı Abbas Kılıç, Konyaspor Asbaşkanları Mustafa Aydınalp ve Uğur Öncan da yer aldı.Görüşmede Konyaspor'un hayata geçirmeyi planladığı projelerle ilgili TBF yöneticileriyle karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.