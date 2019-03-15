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'dan katliama kınama

Amerikan () takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen , 'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 18:53
Cedi Osman'dan katliama kınama

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Milli basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Zelanda'da 49 masum insanın öldürüldüğünü duyduğum için gerçekten çok üzgünüm. Terörün rengi, dini, ülkesi yoktur. Dualarım mağdurlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirdi.


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Cedi Osman'dan katliama kınama
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