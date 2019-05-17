Ergin Ataman'dan zafer konuşması: Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek finale çıkan Anadolu Efes'in soyunma odasında büyük coşku yaşandı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanan karşılaşmadan sonra lacivert-beyazlı takımın soyunma odasında oyuncular tezahüratlar yaparak finale kalmanın tadını çıkardı.

Özellikle maçın yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic, takım arkadaşlarını büyük alkışını aldı.

Maç sonu takımına konuşma yapan Ergin Ataman, oyuncularını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu bizim tüm sezon boyunca gösterdiğimiz performanstı. Bu gece performansımızı daha da artırarak rakiple aramızdaki farkı çok iyi gösterdik. Bu, bizim her zamanki oyunumuzdu. Dörtlü Final'i izleyenler belki oyunumuza şaşırmıştır. Bir şey çok önemli. Barcelona karşısındaki 3. maçımızda da aynı oyunu oynamıştık. Formdayız ama aynı iyi oyunumuzu yeniden sergilememiz gerekiyor. Kapasitemizin, her takımı yenecek güçte olduğuna inanıyorum."

Daha sonra oyuncular yuvarlak oluşturarak, galibiyeti tezahüratlar yaparak kutladı.

Ataman, açıklamalarına maçın ardından düzenlenen basın toplantısında devam etti. "Ben hep söyledim. Sırf iş olsun diye tweet atmıyorum." sözleriyle maç öncesinde attığı "19 Mayıs 2019'da o kupa Türkiye'ye gelecek! Biz inandık, siz de akşam eliniz kalbinize koyun ve bizle birlikte nefes alın. Kazanan Efes olacak." tweet'ine atıf yapan Ataman, "Bu maç öncesi tweet atmak benim için biraz daha zordu. İki Türk takımı karşı karşıya oynuyordu ve bu yüzden dikkatli olmaya çalıştım ve iyi gitti. İnşallah final maçı öncesi atacağım son tweette iyi gider." açıklamasında bulundu.

19 mayıs 2019 da o kupa TÜRKİYE ' ye gelecek ! Biz inandık , sizde akşam elinizi kalbinize koyun ve bizle birlikte NEFES alın. Kazanan EFES olacak! ???? — Ergin Ataman (@erginataman) 17 Mayıs 2019

Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ataman, "Fenerbahçe iyi oynamadı. Tüm sezon mükemmeldi. Fenerbahçe'nin bugünkü gibi bir maç kaybettiğini son 2-3 yıldır hatırlamıyorum. Biz mükemmel oynadık. Skorun açılmasıyla da maç sonuna doğru psikolojileri bozuldu." ifadelerini kullandı.

Maç içinde Fenerbahçe'den Green ve Guduric'i savunmakta zorlandıklarını, ilk yarıda önemli anlar yaşadıklarını aktaran Ataman, Anadolu Efes olarak sezon boyunca oynadıkları basketbolu oynadıklarını vurguladı.

Ataman, karşılaşmada attığı 30 sayı ile Anadolu Efes'in galibiyetinde büyük pay sahibi olan Shane Larkin hakkında ise "Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi. Ama aslında son 2-3 aydır böyle. Play-off'ta Barcelona ile deplasmanda oynadığımız 3. maçta da harika oynamıştı. Bugün ve her zaman olan aslında şu, o takıma takım da ona yardım ediyor. O büyük bir oyunu ama bugün takım için çalıştı." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan finalde, CSKA Moskova veya Real Madrid'den hangisini tercih ettiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Bu akşam kazanacak takımı motive edecek bir şey söyleyecek değilim." diye cevap veren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"İki takım da çok büyük. Real Madrid son şampiyon. CSKA çok tecrübeli bir teknik adama sahip ve yıldız oyuncuları var. İki takıma karşı da son saniyelerde yenildik. Ama buraya gelirken oyuncularıma bir şey söyledim: (Eğer finale kalırsak artık bizim kazanma zamanımız geldi) Kupayı kazanmaya bir maç kaldı."

Anadolu Efes'in 53 yaşındaki başantrenörü Ataman, basın toplantısının ardından AA muhabirinin bir sorusuna verdiği cevapta ise "Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım çünkü bu kupa bende yok." dedi.