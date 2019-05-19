Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 75 - 94

Anadolu Efes'e yenilerek Euroleague'de şampiyonluk ihtimali kalmayan Fenerbahçe, üçüncülük maçını Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler salondan 94-75 mağlup oldu.
Fernando Buesa Arena'da oynanan maçta, sarı lacivertlilerde Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemedi.
İlk Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 16-24 Real Madrid
Devre: Fenerbahçe Beko 40-38 Real Madrid
Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 63-69 Real Madrid
Maç Sonucu: 75 - 94