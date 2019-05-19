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- : 75 - 94

Final Four'da ’e yenilen , 3'lük maçında ’le 94-75 mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 19.5.2019 19:55 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 20:54
Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 75 - 94

Anadolu Efes'e yenilerek Euroleague'de şampiyonluk ihtimali kalmayan Fenerbahçe, üçüncülük maçını Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler salondan 94-75 mağlup oldu.

Fernando Buesa Arena'da oynanan maçta, sarı lacivertlilerde Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemedi.

İlk Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 16-24 Real Madrid

Devre: Fenerbahçe Beko 40-38 Real Madrid

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 63-69 Real Madrid

Maç Sonucu: 75 - 94

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Fenerbahçe Beko - Real Madrid: 75 - 94
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