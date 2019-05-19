Final öncesi yine iddialı konuştu: BİZİ KESMEZ

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi finali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova'ya karşı şampiyon olmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Ataman, "Benim ve kulübümün ilk Avrupa Ligi finali. Tüm sezon boyunca keyif veren basketbol oynadık." dedi. Kendileri için rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığını belirten Ataman, "Finalde yine aynı basketbolu oynamaya çalışacağız., Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü, Fenerbahçe Beko ise bu sezonun en iyi takımıydı. Tıpkıvegibi. Biz de bu yılgibi basketbol oynuyoruz.dade onların'su. Müthiş bir final olacak" diye konuştu.Ergin Ataman, daha önce kariyerinde 3 Avrupa kupası finali olduğunu hatırlatarak, "Avrupa Ligi için benim ilk finalim. Ancak daha önce 3 kez başka kupalarda final oynadım ve hiç kaybetmedim. Evet, yarın final maçını oynayacak olmak başarıdır ama benim için asla yeterli değil. Biz kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandıFenerbahçe Beko maçında 30 sayı atarak yıldızlaşan Shane Larkin, şampiyonluğu çok istediğini söyledi. CSKA Moskova maçında en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını anlatan Larkin, "Müthiş bir performans sergilesem de önemli olan takımın şampiyonluğu. CSKA Moskova gerçekten iyi bir takım. Sezon başında istediğim gibi oynayamadım. Ondan sonra özellikle başantrenörüm bana müthiş destek verdi ve her geçen gün performansımı geliştirmeye başladım. Anadolu Efes'le ilk şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. Koçun beyanatları da bizim öz güvenimizi artırıyor. Başantrenörümüzün öz güveni müthiş. Bu bize de yansıyor" diye konuştu.Fenerbahçeli taraftarların finalde kendilerini desteklemesini isteyen Ataman, finalde taraftar avantajının kendilerinde olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Vitorialı basketbolseverlerden de büyük destek alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda daha önce Baskonia'da oynayan 3 oyuncumuz var. Fenerbahçeli basketbolseverler de bizim arkamızda olacaktır. Belki biraz sorunlar yaşamış olabilirim ama söz konusu Türk bayrağı olduğu zaman tüm Türkler birlikte hareket eder. Bu, bizim ilk finalimiz ve kazanacağız."BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde final oynayacaklarını vurgulayan Ataman, "Türk ulusu için özel bir günde final oynayacağız. Çok önemli bir gün. Çok önemli bir maç olacak. Türk halkının gurur duyacağı bir mücadele vereceğiz. Sonunda o kupayı almaya çalışacağız. Tüm Türkiye'nin kalpten bizi destekleyeceğini biliyorum. İnşallah bu özel günde başarılı oluruz" şeklinde konuştu.Türkiye, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün coşku ile kutlarken Anadolu Efes bu anlamlı günde THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. İspanya'nın Vitoria- Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde saat 21:30'da CSKA Moskova ile karşılaşacak olan lacivert- beyazlılar Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek. Mücadele beINSPORTS3'ten naklen yayınlanacak. F.Bahçe Beko da 18:30'da Real Madrid ile 3.'lük maçına çıkacak.