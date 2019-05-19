Final öncesi yine iddialı konuştu: BİZİ KESMEZ

THY Avrupa Ligi finali öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova'ya karşı şampiyon olmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Ataman, "Benim ve kulübümün ilk Avrupa Ligi finali. Tüm sezon boyunca keyif veren basketbol oynadık. Yarı finalde de Fenerbahçe Beko önünde en iyi performanslarımızdan birini sergiledik
" dedi. Kendileri için rakibin kim olduğunun önemi bulunmadığını belirten Ataman, "Finalde yine aynı basketbolu oynamaya çalışacağız. Sayın Zeljko Obradovic
, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü, Fenerbahçe Beko ise bu sezonun en iyi takımıydı. Tıpkı Gregg Popovich
ve San Antonio Spurs
gibi. Biz de bu yıl Golden State Warrios
gibi basketbol oynuyoruz. CSKA Moskova
da Milwaukee Bucks gibi oynuyor
. Will Clyburn
de onların Giannis Antetokounmpo
'su. Müthiş bir final olacak" diye konuştu.
FİNALLERDE KAYBETMEDİM
Ergin Ataman, daha önce kariyerinde 3 Avrupa kupası finali olduğunu hatırlatarak, "Avrupa Ligi için benim ilk finalim. Ancak daha önce 3 kez başka kupalarda final oynadım ve hiç kaybetmedim. Evet, yarın final maçını oynayacak olmak başarıdır ama benim için asla yeterli değil. Biz kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı
SHANE LARKIN: İLK ŞAMPIYONLUĞU İSTİYORUM
Fenerbahçe Beko maçında 30 sayı atarak yıldızlaşan Shane Larkin, şampiyonluğu çok istediğini söyledi. CSKA Moskova maçında en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını anlatan Larkin, "Müthiş bir performans sergilesem de önemli olan takımın şampiyonluğu. CSKA Moskova gerçekten iyi bir takım. Sezon başında istediğim gibi oynayamadım. Ondan sonra özellikle başantrenörüm bana müthiş destek verdi ve her geçen gün performansımı geliştirmeye başladım. Anadolu Efes'le ilk şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. Koçun beyanatları da bizim öz güvenimizi artırıyor. Başantrenörümüzün öz güveni müthiş. Bu bize de yansıyor" diye konuştu.
FENERBAHÇELİLER DE BİZİ DESTEKLEYECEKTİR
Fenerbahçeli taraftarların finalde kendilerini desteklemesini isteyen Ataman, finalde taraftar avantajının kendilerinde olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Vitorialı basketbolseverlerden de büyük destek alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımızda daha önce Baskonia'da oynayan 3 oyuncumuz var. Fenerbahçeli basketbolseverler de bizim arkamızda olacaktır. Belki biraz sorunlar yaşamış olabilirim ama söz konusu Türk bayrağı olduğu zaman tüm Türkler birlikte hareket eder. Bu, bizim ilk finalimiz ve kazanacağız."
BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN
BÜYÜK Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde final oynayacaklarını vurgulayan Ataman, "Türk ulusu için özel bir günde final oynayacağız. Çok önemli bir gün. Çok önemli bir maç olacak. Türk halkının gurur duyacağı bir mücadele vereceğiz. Sonunda o kupayı almaya çalışacağız. Tüm Türkiye'nin kalpten bizi destekleyeceğini biliyorum. İnşallah bu özel günde başarılı oluruz" şeklinde konuştu.
ÇİFTE BAYRAM OLSUN
Türkiye, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bugün coşku ile kutlarken Anadolu Efes bu anlamlı günde THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. İspanya'nın Vitoria- Gasteiz şehrinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde saat 21:30'da CSKA Moskova ile karşılaşacak olan lacivert- beyazlılar Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasını almak için mücadele edecek. Mücadele beINSPORTS3'ten naklen yayınlanacak. F.Bahçe Beko da 18:30'da Real Madrid ile 3.'lük maçına çıkacak.