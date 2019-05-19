THY Avrupa Ligi'nde tarihi final: Anadolu Efes - CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi final maçında Rus ekibi CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor. TSİ 21.30'da başlayacak ve Fernando Buesa Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Robert Lottermose-Luigi Lamonica-Olegs Latisevs hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Kulüp tarihinde CSKA Moskova ile 27 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes bu maçların 18'inde sahadan mağlup ayrılırken 9'unu kazandı. Bu sezon oynanan ilk maçta Rus temsilcisi evinde 102-84 kazanırken Anadolu Efes sezonun ikinci yarısında oynanan maçta rakibine 80-78 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezona Hırvat başantrenör Velimir Perasovic yönetiminde başladı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Anadolu Efes 18 Aralık 2017 tarihinde Ergin Ataman'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı ve bu sezon elde edilen başarıya giden yolda ilk adım atıldı. 7 galibiyet 23 mağlubiyetlik performansıyla 2017-18 THY Avrupa Ligi normal sezonunu son sırada tamamlayan lacivert beyazlılar Ataman yönetiminde başladığı bu sezon, normal sezonu 20 galibiyet ve 10 mağlubiyetle tamamlayarak 4. sırada tamamladı ve play-off için ev sahibi avantajını yakaladı. Play-off'ta İspanyol devi Barcelona'yı 3-2'yle geride bırakarak Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes, Dörtlü Final'deki ilk maçında bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Bu aynı zamanda Ergin Ataman'ın başantrenörlük kariyerindeki ilk THY Avrupa Ligi finali anlamına geliyor. 53 yaşındaki çalıştırıcı 2000 yılında Anadolu Efes, 2003 yılında ise Montepaschi Siena ile Dörtlü Final'de yer almış ancak ikisinde de finale yükselmeyi başaramamıştı. Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, yarı finalde Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos; Montepaschi Siena ise Ettore Messina yönetimindeki Benetton Basket'e elenmişti.

O sezonla ilgili olarak beIN Sports'a konuşan Messina şu sözlerle Ergin Ataman'ı anlattı: "Ergin inanılmaz bir kariyere sahip. Her zaman aklından geçeni söyler. Seversiniz ya da sevmezsiniz, fakat saygı duymak zorundasınız. Her gittiği takıma bir vizyon katar ve oyuncularını buna inandırır. İtalya'dayken de insanlar Ergin'in çılgın olduğunu düşünürdü. Sene başında 'Final Four'a kalacağız' dediğinde, 'bu adam deli mi?' demiştik. Kim bilir, belki de şimdi kupayı kazanıp gerçekten de Ibiza'ya gidecek." ifadelerini kullandı.

Daha önce ULEB Avrupa Kupası, Saporta Kupası ve EuroChallenge'da final oynadığını anımsatan Ataman, "Hiç kaybetmedim bu nedenle özgüvenimiz yüksek. Oyuncularım kendilerine güveniyorlar, CSKA'ya duydukları tüm saygıyla birlikte. Yarın final oynamak başarı olabilir ama benim için yeterli değil. Kupayı kazanmak istiyoruz."

Ergin Ataman'dan NBA benzetmesi

Montepaschi Siena ile 2002 yılında Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge ve 2016'da Galatasaray ile ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ergin Ataman, kariyerindeki en önemli eksikliği doldurmak için hayli iddialı.

Fenerbahçe Beko karşısında en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, bu zaferi ve CSKA Moskova eşleşmesini NBA benzetmeleri üzerinden yorumladı. "Sayın Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başantrenörü, Fenerbahçe Beko ise bu sezonun en iyi takımıydı. Tıpkı Gregg Popovich ve San Antonio Spurs gibi. Biz de bu yıl Golden State Warrios gibi basketbol oynuyoruz. CSKA Moskova da Milwaukee Bucks gibi oynuyor. Will Clyburn de onların Giannis Antetokounmpo'su. Müthiş bir final olacak yarın."

Anadolu Efes'te Rodrigue Beubois, Shane Larin ve Tibor Pleiss kariyerlerinin geçmiş dönemlerinde Vitoria-Gasteiz ekibi Baskonia forması giydiler. Bu duruma vurgu yapan Ataman, "Vitoria taraftarlarının da desteğini arkamıza alacağımızı umuyorum çünkü daha önce Baskonia'da forma giymiş 3 oyuncumuz var. Ayrıca Türk taraftarlar ve Fenerbahçe taraftarlarının desteğini alacağımızdan da eminim. Geçmişte Fenerbahçe taraftarlarıyla aramızda bazı problemler olsa da Türk bayrağı altında tüm Türkler bir araya gelir." dedi.

Geçtiğimiz sezon 30 maçta %34 isabet oranıyla 213 üç sayı isabeti bulan Anadolu Efes bu alanda 14. sırada yer alabilmişti. Bu sezon ise normal sezonu 297 üçlükle tamamlayan lacivert beyazlılar play-off ve Fenerbahçe Beko maçıyla birlikte bu rakamı 374'e kadar çıkarmış durumda. Temsilcimiz bu isabet rakamını %40'lık bir oranla yakaladı. Temsilcimiz aynı zamanda iki sayı yüzdesinde 1. (%58.7) ve üç sayı yüzdesinde 2. (%40.7) sırayı almayı başarabilen ilk takım. 1.71'lik asist-top kaybı oranıyla oynayan Anadolu Efes bu alanda da THY Avrupa Ligi'nin lideri konumunda.

Oynadıkları oyunu her alanda geliştirdiklerini belirten Ataman, penetre edebilen, kendi şutlarını yaratabilen ve asist yapabilen kısa oyuncularının olduğuna dikkat çekti. "Her maç basketbolumuzu geliştirdik, daha fazla üç sayı fırsatı bulduk ve bu şutlarda isabet kaydettik. Adrien Moerman ve Brock Motum çok iyi üç sayı şutörleri. Böyle oynamaya devam edeceğiz."

Anadolu Efes'in CSKA Moskova karşısında parkeden galibiyetle ayrılması halinde Ergin Ataman, Dusan Ivkovic ve Aito Garcia Reneses ile birlikte Avrupa'da 3 farklı kupa kazanan 3. başantrenör olacak. Başantrenörlük kariyerinde Dimitris Itoudis takımlarıyla 11 kez karşılaşan Ataman bu maçların 3'ünde sahadan galip ayrılan taraf olabildi.

Fenerbahçe Beko karşısında alınan 19 farklı gaibiyetin mimarı 30 sayı, 7 ribaund, 7 asistle oynayan ve 43 verimlilik puanıyla Dörtlü Final rekorunı kıran Shanel Larkin oldu.

Geçtiğimiz sezonu NBA ekibi Boston Celtics'te tamamlayan Larkin, yaz ayında 25 Temmuz'a kadar NBA opsiyonu saklı kalmak şartıyla Anadolu Efes ile anlaşmaya vardı. Bu süreçte NBA'den, kendisini memnun eden bir teklif alamayan ABD'li gard 26 Temmuz'da lacivert beyazlılarla resmi sözleşmeye imza attı. Sezonun ilk bölümünde beklenen verimi veremeyen Larkin, normal sezonun son 9 maçının 8'inde çift haneli sayı üretirken Barcelona serisinde ise 19.6 sayıyla oynadı, ayrıca seride bulduğu 18 üç sayı isabetiyle 17 ile Vassilis Spanoulis'e ait olan bir play-off serisinde en çok sayı atan oyuncu olma unvanını ele geçirdi.

Yıldız oyuncu dev final öncesi yaptığı açıklamada Dörtlü Final'de olmanın büyük bir tecrübe olduğunu belirtti. İlk final maçına çıktığının altını çizen Larkin, "İnişli çıkışlı bir sezon oldu ancak birlikte savaştık ve çok çalıştık. Koçun sistemine ikna olduk ve bir bütün olarak çok iyi uyguladık. Şimdi tüm sorumluluğu alıp oraya giderek şampiyon olmak istiyoruz. Önemli olan kazanmak, benim nasıl oynadığım değil. Ben harika bir maç oynamazsam ancak şampiyon olursak önemli olan budur. Bu sebeple sert oynamaya, ortaya düşen tüm toplara saldırmaya, ribaund almaya ve böyle büyük bir takıma karşı bize avantaj sağlayacak her şeyi yapmaya odaklandık."

Larkin'in form yakaladığı döneme dek Anadolu Efes'in saha içi liderliğini yapan ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Sırp oyun kurucu Vasilije Micic, normal sezonu 12.0 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla tamamlayarak sezonun en iyi ikinci beşine seçildi. Geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas formasıyla 7.7 sayı ortalaması yakalan Micic'in bu yükselişi Anadolu Efes adına sezonun en dikkat çekici hikayelerinden biri oldu.

Ergin Ataman, 25 yaşındaki oyuncunun yükselen grafiğiyle ilgili olarak dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulndu. Micic'in harika bir sezon geçirdiğini söyleyen Ataman, sezon başında kadroyu kurduklarında Micic için Zalgiris Kaunas'ta oynadığı rolü düşündüklerini belirtti. "Şanslıydı çünkü Shane geldiğinde fiziksel bazı sorunları vardı. Micic ön plana çıktı, çok çalıştı ve onun, sistemime gayet iyi uyan çok iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Özgüveni arttı ve oyunumuzu geliştirdi. İşini ciddiye alıyor ve oyunun iki tarafını da oynayabiliyor. 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda görev alabiliyor. Onun için çok mutluyum. Onun için harika bir sezon oldu ve takımın bu seviyeye çıkmasında büyük katkıları oldu."

Fenerbahçe Beko zaferinde spot ışıklarının altındaki isim Larkin olsa da 10/15 saha içi isabetiyle 25 sayı atan ve 27 verimlilik puanıyla oynayan Micic, sezonun en iyi maçlarından birini çıkardı.

CSKA Moskova maçıyla ilgili olarak sözlerine Rus ekibinin fizik avantajına vurgu yaparak başlayan Micic, "Onların fiziksel oyunlarıyla başetmemiz gerekecek. Real Madrid karşısında 14 sayı geriden gelip maçı kazanmaları hazır olduklarını gösteriyor. İkinci olarak sabırlı kalması ve konsantrasyonumuzu 40 dakika boyunca korumalıyız. Her takımın bizim oyun tarzımızı bildiğini düşünüyorum, özellikle yarı finalden sonra. CSKA kesinlikle hazır olacaktır. Oyunumuza cevap vermelerini bekliyoruz ama gerçekten şansımız olduğunu düşünüyorum. Larkin ve benim dün (2 gün önce) ne yaptığımızın bir önemi yok. Maçın kahramanı olmaya aday çok sayıda iyi oyuncuya sahibiz. Sabırlı olmalıyız. İlk 5, 20 veya 30 dakikada maçı kazanabileceğimizi düşünmemeli, 40 dakika oynamamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız." Ifadeleriyle dev maçı değerlendirdi.

CSKA Moskova 8. zaferinin peşinde

Temsilcimiz, kulüp tarihinin ilk finalinde boy gösterirken bu kupayı daha önce 8 kez kazanan ve 10 zaferle zirvede bulunan Real Madrid'in ardından bu alanda 2. sırada bulunan CSKA Moskova, İspanyol deviyle arasındaki farkı 1'e indirme amacında. THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan iki Yunan başantrenörden biri olan Dimitris Itoudis (bir diğeri 2013'te Olympiakos ile Georgios Bartzokas) tarihte bu kupayı 2 kez kazanan ilk Yunan başantrenör olma amacında.

13 yıl boyunca Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in yardımcı antrenörlüğünü yaptıktan sonra ilk başantrenörlük deneyimini Türkiye'de Banvit ile yaşayan ve 1 sezon sonra CSKA Moskova'nın başına geçen Itoudis dev maç öncesi finalde olmaktan dolayı gururlu olduklarını belirtti. "Buradaki her takıma ve rakibimize büyük saygı duyuyoruz. Anadolu Efes bu sezon harika bir basketbol oynadı ve bu maça hazırız. Pek çok harika hücum takımını ortalamalarının altında tutmayı başardık, yaratıcılıklarını ve planı uygulama noktasındaki başarılarını sınırladık. Bunu dün (2 gün önce) ve birçok kez harika takımlara karşı başardık. Yeterli kaliteye sahibiz"

"Onları iki kez yendik ama bu maç farklı"

CSKA Moskova'nın Anadolu Efes karşısında sahadan galip ayrılması halinde Sergio Rodriguez İspanya dışındaki bir takımla THY Avrupa Ligi zaferi yaşayan ilk İspanya doğumlu oyuncu olacak. Eski takımı Real Madrid karşısında 23 sayı ve 4 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından olan İspanyol oyuncu, "Dörtlü Final'e yükselmek için tüm sezon boyunca çok çalıştık." dedi ve şöyle devam etti, "Real Madrid'e karşı çok iyi bir maç oynadık ve umarım iyi hazırlanıp en iyimizi veririz. Hücumda ve savunmada önemli yeteneklere sahibiz. Fizik gücü ve enerjisi yüksek oyuncularımız var. Sezon boyunca birçok oyuncu skor, yaratıcılık ve birçok yönden ön plana çıktı. Anadolu Efes harika bir sezon geçirdi, belki hepimiz bir yerde yavaşlamalarını bekledik ama öyle olmadı. Barcelona'ya karşı çok zor bir seriden galip çıktılar. Zor bir takım. Onları bu sezon iki kez mağlup ettiğimiz doğru ancak onlar farklı maçlardı. Şimdi finaldeyiz ve nasıl buraya geldiğimizi biliyoruz. Hemen hepimizin final oynama tecrübesi var ve konsantrasyonumuz çok yüksek."

Sadece 1 sezon önce ligi son sırada tamamlayan Anadolu Efes bu sezon finale kadar yükselerek THY Avrupa Ligi'nde eşine zor rastlanır bir başarının altına imza attı. "19 Mayıs 2019'da o kupa Türkiye'ye gelecek" diyen başantrenör Ataman maç öncesi bu tarihi başarının altına imza atan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. "THY Avrupa Ligi'nde üzerimizde baskı vardı çünkü geçtiğimiz sezon kulüp için çok kötüydü. İyiye gitmek için gerekli olan tüm stratejik değişiklikleri yaptık. Tabii ki sezon boyunca üzerimizde baskı vardı. Her maçı final gibi oynadık. Bu THY Avrupa Ligi veya dışarıdan gelen bir baskı değil kendimize uyguladığımız bir baskıydı. Biz her zaman kazanmak isteyen bir ekibiz. Sezon boyunca benimle aynı kafa yapısında olan oyuncularımla gurur duyuyorum."