Buruk kapanış

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THYAvrupa Ligi'nde Vitoria-Gasteiz'de düzenlenen Dörtlü Final'de, üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-75 mağlup oldu ve 4'üncü sırayı aldı. Maça 15-7'lik skor ile başlayan Real karşısında Sloukas ve Vesely ile dengeyi kuran sarı-lacivertliler, devreyi 40-38 önde kapattı. Vesely ameliyat olduğu dizi şiştiği için ikinci yarıya başlayamazken, Fenerbahçe 60-56'dan sonra rakibine 26-3'lük seri vererek maçtan koptu. Skor 86-65 iken Erick Green de ayak bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terketti ve maç 94-75 İspanyol ekibinin lehine sona erdi.16-2424-14 (40-38)23-31(63-69)12-2536.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)Sinan 4, Green 4, Guduric 11, Kalinic 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melli 7, Melih 14, Biberovic, Sloukas 17, Vesely 6Campazzo 12, Carroll 8, Fernandez 6, Reyes 6, Ayon 23, Causeur 13, Yusta 2, Tavares 2, Llull 4, Deck 3, Thompkins 12, Prepelic 3Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)