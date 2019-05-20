Buruk kapanış

THY
Avrupa Ligi'nde Vitoria-Gasteiz'de düzenlenen Dörtlü Final'de, üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-75 mağlup oldu ve 4'üncü sırayı aldı. Maça 15-7'lik skor ile başlayan Real karşısında Sloukas ve Vesely ile dengeyi kuran sarı-lacivertliler, devreyi 40-38 önde kapattı. Vesely ameliyat olduğu dizi şiştiği için ikinci yarıya başlayamazken, Fenerbahçe 60-56'dan sonra rakibine 26-3'lük seri vererek maçtan koptu. Skor 86-65 iken Erick Green de ayak bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terketti ve maç 94-75 İspanyol ekibinin lehine sona erdi.
FENERBAHÇE-REAL MADRİD: 75-94
1. PERİYOT:
16-24 2.PERİYOT:
24-14 (40-38) 3. PERİYOT:
23-31(63-69) 4.PERİYOT:
12-25
5 FAUL:
36.12 Guduric (Fenerbahçe Beko)
FENERBAHÇE BEKO:
Sinan 4, Green 4, Guduric 11, Kalinic 8, Ahmet Düverioğlu 4, Melli 7, Melih 14, Biberovic, Sloukas 17, Vesely 6
REAL MADRİD:
Campazzo 12, Carroll 8, Fernandez 6, Reyes 6, Ayon 23, Causeur 13, Yusta 2, Tavares 2, Llull 4, Deck 3, Thompkins 12, Prepelic 3
HAKEMLER:
Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Mehdi Difallah (Fransa)