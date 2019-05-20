Nefesi yetmedi!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes son dakikaya kadar skora ortak olduğu maçta CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve sezonu ikinci tamamladı. 12-12 geçilen ilk 5 dakikadan sonra Higgins'in üç sayı isabetleri ile skor üstünlüğünü ele geçiren CSKA, ilk çeyreği 29-20 önde bitirdi. Rus ekibi bu bölümde 8 denemede 6 üçlük isabeti buldu. İkinci bölümde farkı 14 sayıya çıkaran Rus ekibine karşı Simon ve hücum ribauntları ile direnen Efes, devre sonunda farkı 2'ye indirdi: 42-44.
İkinci yarının başında Efes, Simon'un üçlüğü ile öne geçse de Dunston'ın 4. faulünü alması rüzgarı kesti.
Clyburn ve Higgins ile farkı tekrar çift hanelere (68-54) taşıyan rakibine 8-0'la cevap veren temsilcimiz farkı 6'ya çekip, son bölüme umutlu girdi: 62-68.
De Colo'nun devreye girmesiyle CSKA Moskova, 36. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 71-83.
Micic'in katkısıyla
6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 2
dakika kala farkı 4'e indirdi: 81-85. Maçın son bölümünde kötü hücum eden Efes karşısında taktik faullerde hata yapmayan CSKA Moskova, karşılaşmayı 91-83 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
CSKA'NIN SEKİZİNCİ KUPASI
Son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final oynayan CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 8. şampiyonluğunu elde etti. Rusya temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'dan sonra 2019'da da kazandı. CSKA Moskova, kazandığı son iki şampiyonluğu da Türk takımlarına karşı elde etti. Rus ekibi, 2016'da Fenerbahçe'yi finalde yendikten sonra 2019'da Anadolu Efes'i mağlup etti.
GURUR DUYUYORUM
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası şunları söyledi: "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Maalesef 19 Mayıs'ta bu kupayı getiremedik. Aslanlar gibi savaştık. CSKA inanılmaz bir şut yüzdesi ile oynadı. 14 tane üçlük attılar. Biz ise çok iyi mücadele etsekte üçlüklerle moralimiz bozuldu. Normal atışları sokamadık ama son dakikaya kadar oyundaydık. Rakibimizi kutluyorum. Bu takım gelecek sezon da devam edecek. Hiç bir oyuncuyu bırakmayacağız. Bütün Avrupa oyuncularımızın peşinde ama Efes dünya basketbolunda bir ekol. Biz istemezsek kimse gitmez. Aynı atmosferi önümüzdeki yıla taşıyacağız ve şampiyon olacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum."
REKORLARIN ADAMI SHANE LARKİN
Dörtlü Final organizasyonuna Efes'in yıldızı Shane Larkin damga vurdu. Yarı final maçında 30 sayı ve 43 verimlilik puanı performansıyla tarihe geçen ABD'li yıldız finalde de durmadı. CSKA karşısında 29 sayı ve 23 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, galibiyeti getiremedi ama tarihe geçti. Toplamda iki maçta 59 sayı ve 68 verimlilik puanı yapan Larkin, modern dönem Final Four'ları içerisinde her iki alanda da rekor kırmayı başardı.
MAÇ SONU TATSIZLIK
Karşılaşmanın son dakikasında
Fenerbahçeli taraftarların,
Anadolu Efes
Başantrenörü Ergin
Ataman aleyhine tezahürat
yapması, gerilim
yarattı. Ataman taraftarlara
tepki gösterirken,
tribünde de Fenerbahçeli
ve Efesli taraftarlar arasında
tartışmalar yaşandı.
Fenerbahçe Başkanı
Ali Koç da taraftarların
yanına giderek, olayları
yatıştırmaya çalıştı.
ANADOLU EFES-CSKA: 83-91
SALON:
Fernando Buesa
1.PERİYOT:
20-29 2.PERİYOT:
22-15 (42-44) 3.PERİYOT:
20-24 (62-68) 4.PERİYOT:
21-23
ANADOLU EFES:
Micic 10, Larkin 29, Anderson 7, Moerman 2, Dunston 13, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Motum 4, Pleiss, Simon 15, Sertaç Şanlı
CSKA MOSKOVA:
Hackett 7, De Colo 15, Clyburn 20, Kurbanov 7, Hunter 7, Bolomboy, Peters, Rodriguez 6, Higgins 20, Hines 9, Ukhov
HAKEMLER:
Robert Lottermoser (Almanya), Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Estonya)