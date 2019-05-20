Nefesi yetmedi!

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THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes son dakikaya kadar skora ortak olduğu maçta CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve sezonu ikinci tamamladı. 12-12 geçilen ilk 5 dakikadan sonra Higgins'in üç sayı isabetleri ile skor üstünlüğünü ele geçiren CSKA, ilk çeyreği 29-20 önde bitirdi. Rus ekibi bu bölümde 8 denemede 6 üçlük isabeti buldu.İkinci yarının başında Efes, Simon'un üçlüğü ile öne geçse deClyburn ve Higgins ile farkı tekrar çift hanelere (68-54) taşıyan rakibine 8-0'la cevap veren temsilcimiz farkı 6'ya çekip, son bölüme umutlu girdi: 62-68.Micic'in katkısıyla6-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 2dakika kala farkı 4'e indirdi: 81-85.Son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final oynayan CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 8. şampiyonluğunu elde etti. Rusya temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'dan sonra 2019'da da kazandı. CSKA Moskova, kazandığı son iki şampiyonluğu da Türk takımlarına karşı elde etti. Rus ekibi, 2016'da Fenerbahçe'yi finalde yendikten sonra 2019'da Anadolu Efes'i mağlup etti.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maç sonrası şunları söyledi: "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Maalesef 19 Mayıs'ta bu kupayı getiremedik. Aslanlar gibi savaştık. CSKA inanılmaz bir şut yüzdesi ile oynadı. 14 tane üçlük attılar. Biz ise çok iyi mücadele etsekte üçlüklerle moralimiz bozuldu. Normal atışları sokamadık ama son dakikaya kadar oyundaydık. Rakibimizi kutluyorum. Bu takım gelecek sezon da devam edecek. Hiç bir oyuncuyu bırakmayacağız. Bütün Avrupa oyuncularımızın peşinde ama Efes dünya basketbolunda bir ekol. Biz istemezsek kimse gitmez. Aynı atmosferi önümüzdeki yıla taşıyacağız ve şampiyon olacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Buradaki terbiyesizlere de teessüf ediyorum."Dörtlü Final organizasyonuna Efes'in yıldızı Shane Larkin damga vurdu. Yarı final maçında 30 sayı ve 43 verimlilik puanı performansıyla tarihe geçen ABD'li yıldız finalde de durmadı. CSKA karşısında 29 sayı ve 23 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, galibiyeti getiremedi ama tarihe geçti. Toplamda iki maçta 59 sayı ve 68 verimlilik puanı yapan Larkin, modern dönem Final Four'ları içerisinde her iki alanda da rekor kırmayı başardı.Karşılaşmanın son dakikasındaFenerbahçeli taraftarların,Anadolu EfesBaşantrenörü ErginAtaman aleyhine tezahüratyapması, gerilimyarattı. Ataman taraftarlaratepki gösterirken,tribünde de Fenerbahçelive Efesli taraftarlar arasındatartışmalar yaşandı.Fenerbahçe BaşkanıAli Koç da taraftarlarınyanına giderek, olaylarıyatıştırmaya çalıştı.Fernando Buesa20-2922-15 (42-44)20-24 (62-68)21-23Micic 10, Larkin 29, Anderson 7, Moerman 2, Dunston 13, Beaubois 3, Doğuş Balbay, Motum 4, Pleiss, Simon 15, Sertaç ŞanlıHackett 7, De Colo 15, Clyburn 20, Kurbanov 7, Hunter 7, Bolomboy, Peters, Rodriguez 6, Higgins 20, Hines 9, UkhovRobert Lottermoser (Almanya), Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Estonya)