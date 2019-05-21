Özür beklemesi arsızlık

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu ?Efes koçu Ergin Ataman, İspanya'da F.Bahçe taraftarlarıyla tartışmış, sonrasında isevar demişti. F.Bahçe Başkanı Koç'tan cevap geldi: "Ergin Ataman önce bir tribüne sonra diğer tribüne çok ağır küfürler etmiştir. Net bir şekilde görülüyor. Ve işin boyutu burada değişti.