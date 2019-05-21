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Özür beklemesi arsızlık

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Özür beklemesi arsızlık
Anadolu ?Efes koçu Ergin Ataman, İspanya'da F.Bahçe taraftarlarıyla tartışmış, sonrasında ise "Ali Koç'un bana özür borcu" var demişti. F.Bahçe Başkanı Koç'tan cevap geldi: "Ergin Ataman'ın geçmiş vukuatlarına baktığımızda Fair- Play'den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur. Ergin Ataman önce bir tribüne sonra diğer tribüne çok ağır küfürler etmiştir. Net bir şekilde görülüyor. Ve işin boyutu burada değişti. Değil Fenerbahçe taraftarına hiçbir camianın taraftarına küfür edilmemelidir. Çok büyük saygısızlık."
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