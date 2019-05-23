Son dakika: Ergin Ataman 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes Basketbol Kulübü, Başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı bildirildi.

Bu sezon Ergin Ataman yönetiminde THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci olmuştu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinden Ergin Ataman'ın yeni sözleşmesiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızda üçüncü dönemini sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında üçüncü kez takımımızın başına geçmişti.



Ergin Ataman'ın takımımızın başında bir Euroleague ikinciliği, bir Euroleague üçüncülüğü, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, altyapılarda ise bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.



Kombine sahibi taraftarlarımızın unutamadığı bir sezon geçiren Anadolu Efes, bilindiği gibi Ergin Ataman yönetiminde geçtiğimiz günlerde İspanya'nın Vitoria Gasteiz kendinde düzenlenen Turkish Airlines Euroleague Final Four'da yarı final maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek finale yükselmiş, finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına 83-91 yenilmiş ve Euroleague'de 2018-19 sezonunu ikincilikle tamamlamıştı."