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Micic, 2 sezon daha 'te

Takımı, Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 13:12
Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Vasilije Micic'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Micic, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon forma giydiği 37 maçta 12,4 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de lacivert-beyazlı formayla şu ana kadar 21 karşılaşmada forma giyen Sırp oyuncu, 12,1 sayı, 2,5 ribaunt ve 6,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Anadolu Efes, daha önce başantrenör Ergin Ataman'ın yanı sıra oyuncular Krunoslav Simon ve Bryant Dunston'ın sözleşmelerini uzatmıştı.

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Micic, 2 sezon daha Anadolu Efes'te
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