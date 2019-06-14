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3 yıllık sözleşme imzaladı

Rus ekiplerinden , ABD'li basketbolcusu 'ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 13:19
Will Clyburn 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bu yıl başarılı bir sezon geçiren ve THY Euroleague ile VTB Ligi'nde şampiyon olan Rus temsilcisi CSKA Moskova, kadrosunu elinde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Moskova ekibi, ABD'li basketbolcusu Will Clyburn'ün sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Clyburn ile 2022 yılına kadar anlaştığı duyuruldu.

Euroleague'de Final-Four'da takımın şampiyon olmasında büyük katkı veren ve MVP (En değerli oyuncu) seçilen 29 yaşındaki basketbolcu, sezonda da 13.6 sayı, 6.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Will Clyburn daha öncede Türkiye'den Darüşşafaka forması giymişti.

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Will Clyburn 3 yıllık sözleşme imzaladı
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