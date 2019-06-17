Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte seride son durum!

Basketbolda Anadolu Efes Fenerbahçe maçı için heyecan sürüyor. Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı için biletler önceden tükendi. Sarı lacivertliler (Fenerbahçe) ve Anadolu Efes maçı son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Çekişmeli geçecek olan Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte maçın son dakika haberleri ve tüm gelişmeler haberimizin devamında…

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tahincioğlu Basketbol Ligi Final serisinin beşinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 17 Haziran 2019 Pazartesi akşamı yani bugün ağırlayacak.

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA OYNANACAK?

17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak!

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE CANLI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Anadolu Efes Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ SON DAKİKA GELİŞMELER

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda dün yapılan karşılaşmada Anadolu Efes'i 82-73 yenen Fenerbahçe Beko, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde geride kalan maçlarda şu sonuçlar alındı:

İKİLİ REKABETTE ANADOLU EFES ÖNDE…

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73

OBRADOVİÇ'TEN AÇIKLAMALAR

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin 4'üncü maçında Anadolu Efes'i 82-73 'lük skorla mağlup eden ve seride durumu 2-2'ye getiren Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, alınan sonuçtan ve oynanan oyunda mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic, kendi sahalarında aldıkları mağlubiyet sonrasında galibiyet elde etmenin önemine değinirken, "Bunu bugün yaptık ve sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyunun son anına kadar maçı bırakmayan ve üstün oynayan karakterli oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Maçın hakemleriyle ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Obradovic, "Bugüne kadar hakemlerle ilgili konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Bırakalım da onlar kendi işlerini yapsınlar" şeklinde konuştu.