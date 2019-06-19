Toronto'da, NBA şampiyonluk kutlamalarında dehşet

NBA Final Serisi'nde Golden State Warriors'ı 4-2 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Toronto Raptors'ın Nathan Phillip Meydanı'nda gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü.

Kutlamalar esnasında duyulan bir silah sesi, kalabalığın büyük bir panik yaşamasına neden oldu. Sosyal medyada gündeme oturan anlarda kutlamalar için toplanan kalabalığın korkuyla kaçıştığı görülüyor.

Toronto polisinin olayla ilgili açıklamasında iki kişinin "ciddi bir şekilde" yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı da belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ifade ederken, geçit törenine ve kutlamalara bir süre ara verildi.

2 KİŞİYE GÖZALTI: Toronto polisi, yaşanan olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına alırken iki de silah ele geçirdi. Kutlamalar ise verilen kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

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