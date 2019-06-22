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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan , Avustralyalı oyuncusu için veda mesajı yayımladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2019 18:58
Anadolu Efes, Brock Motum'la yolları ayırdı
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar." ifadeleri kullanıldı.

İki sezon boyunca Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki Motum ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Efes'te inanılmaz bir sezon geçirdik. Bu sezon sadece oyuncular değil bizi her zaman destekleyen taraftarlar için de özeldi. Sezonu harika anılarla şampiyon tamamlamak müthiş bir duygu. Herkese teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın Valencia takımıyla anlaşması beklenen Motum, lacivert-beyazlı forma ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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Anadolu Efes, Brock Motum'la yolları ayırdı
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